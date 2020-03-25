Minecraft заменил школу и университет

Учебные заведения во всём мире были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Но учителя и ученики нашли другой способ взаимодействия друг с другом.
Многие школы и высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение, а некоторые из них организовали учебный процесс прямо в Minecraft. Так, на прошлой неделе в Minecraft прошла пробная лекция по функциональному программированию для студентов второго курса факультета «Информатика и вычислительная техника». Студенты самостоятельно воссоздали модель университета. Общение с преподавателем велось с помощью голосового и текстового чата discord.
А теперь в Minecraft появился бесплатный образовательный контент. Глава Xbox Фил Спенсер обратился к сообществу Minecraft: «Мы живём в беспрецедентные времена. Пандемия COVID-19 повлияла на жизнь людей во всём мире. Здесь, в Microsoft, мы постоянно спрашиваем друг друга, что мы можем сделать, чтобы поддержать людей в это сложное время».
И Microsoft придумала, как поддержать человечество, сделав образовательные уроки в Minecraft бесплатными. С имеющимся образовательным контентом игроки смогут исследовать Международную космическую станцию, научиться программировать, посетить известные места Вашингтона и изучить математические законы и принципы создания 3D-фракталов. Весь этот контент будет доступен бесплатно до 30 июня в игровом магазине Minecraft.
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