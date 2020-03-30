В Half-Life 2 установлен новый рекорд по количеству игроков онлайн

Вчера, 29 марта, в Half-Life 2 в Steam одновременно играли 6882 пользователя. Этот показатель стал рекордным для игры. Данная статистика предоставлена порталом Steam Charts.

Статистика Half-Life 2 Фото: steamcharts.com

Резкий рост числа игроков может быть связан с выходом Half-Life Alyx, релиз которой состоялся 23 марта. Игра стала первым проектом Valve, выпущенным за последние 12 лет. Поиграть в Half-Life Alyx можно лишь используя очки виртуальной реальности. Игра поддерживает все совместимые с ПК гарнитуры VR, включая Valve Index, HTC Vive и Oculus Rift.

События Half-Life Alyx разворачиваются незадолго до начала второй части игровой серии, последний эпизод которой вышел в 2007-м. Приобрести Half-Life Alyx можно на странице игры в Steam.

Появилась первая модификация для Half-Life Alyx с управлением на клавиатуре