В Half-Life 2 установлен новый рекорд по количеству игроков онлайн
Вчера, 29 марта, в Half-Life 2 в Steam одновременно играли 6882 пользователя. Этот показатель стал рекордным для игры. Данная статистика предоставлена порталом Steam Charts.
Статистика Half-Life 2
Фото: steamcharts.com
Резкий рост числа игроков может быть связан с выходом Half-Life Alyx, релиз которой состоялся 23 марта. Игра стала первым проектом Valve, выпущенным за последние 12 лет. Поиграть в Half-Life Alyx можно лишь используя очки виртуальной реальности. Игра поддерживает все совместимые с ПК гарнитуры VR, включая Valve Index, HTC Vive и Oculus Rift.
События Half-Life Alyx разворачиваются незадолго до начала второй части игровой серии, последний эпизод которой вышел в 2007-м. Приобрести Half-Life Alyx можно на странице игры в Steam.
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