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В Half-Life 2 установлен новый рекорд по количеству игроков онлайн

В Half-Life 2 установлен новый рекорд по количеству игроков онлайн
Киберспорт / Другие игры 0

Вчера, 29 марта, в Half-Life 2 в Steam одновременно играли 6882 пользователя. Этот показатель стал рекордным для игры. Данная статистика предоставлена порталом Steam Charts.

Статистика Half-Life 2

Статистика Half-Life 2

Фото: steamcharts.com

Резкий рост числа игроков может быть связан с выходом Half-Life Alyx, релиз которой состоялся 23 марта. Игра стала первым проектом Valve, выпущенным за последние 12 лет. Поиграть в Half-Life Alyx можно лишь используя очки виртуальной реальности. Игра поддерживает все совместимые с ПК гарнитуры VR, включая Valve Index, HTC Vive и Oculus Rift.

События Half-Life Alyx разворачиваются незадолго до начала второй части игровой серии, последний эпизод которой вышел в 2007-м. Приобрести Half-Life Alyx можно на странице игры в Steam.

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