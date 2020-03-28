Появилась первая модификация для Half-Life Alyx с управлением на клавиатуре

Появилась первая полноценная, хоть и очень сырая, модификация для Half-Life Alyx, позволяющая играть на клавиатуре и мышке.



Автор модификации с канала Unreal Academy в YouTube загрузил файлы, необходимые для установки мода, и продемонстрировал, как может выглядеть Half-Life Alyx без использования VR.



Модификация, позволяющая запустить Half-Life Alyx на клавиатуре, появилась всего через пять дней после релиза игры. Но моддерам ещё предстоит придумать, как загружать уровни без использования консоли, сделать оружие видимым и исправить проблемы с прыжком.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Unreal Academy.

24 марта представитель Valve Робин Уолкер сказал, что с «нетерпением ожидает» модов, которые позволят играть в Half-Life Alyx на стандартных мониторах, клавиатуре и мышке. Но мог ли он только представить, что моддеры представят версию без привязки к VR настолько быстро?