В Mount & Blade 2: Bannerlord на пике играют более 158 тыс. человек

Новая игра Mount & Blade 2: Bannerlord, вышедшая в раннем доступе на Steam сегодня, 30 марта, сразу собрала огромную аудиторию. Так, уже в первые часы она вошла в топ-10 самых популярных игр платформы.

В настоящее время игра занимает шестое место со 158 тыс. игроков.

Также новая игра лидирует по просмотрам на сервисе Twitch. Стримы смотрят более 215 тыс. зрителей.

После начала раннего доступа на игру будет действовать скидка в размере 10%. Кроме того разработчик предложит 20% скидку всем обладателем любой из предыдущих частей Mount & Blade.

В раннюю версию войдёт кампания, в которой игрок сможет создать собственного персонажа с уникальной предысторией. Будут доступны пользовательские сражения и мультиплеер с четырьмя режимами.