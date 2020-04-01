Бывший игрок Gambit Esports по CS:GO Dosia представил свой клуб

Известный российский киберспортсмен, выступавший за команды Moscow Five, Virtus.pro, HellRaisers и Gambit Esports, Михаил Dosia Столяров, представил свой киберспортивный клуб.
Игрок написал, что это не первоапрельская шутка. Организация получила название Mustang crew. Одновременно с анонсом организации был представлен состав Mustang crew по CS:GO:
Михаил Dosia Столяров
Никита fabi Квочкин
Владимир la3euka Шурыгин
Сергей Wierd_1k Тур
Павел hutji Лашков.
Dosia — один из самых титулованных российских игроков по CS. Дважды чемпион России по версии WCG в 2009 и 2011 годах. По итогам 2011 года занял 19 место в рейтинге лучших игроков года по версии HLTV. Три года спустя расположился на 4-м месте в этом же рейтинге. В 2017-м в составе Gambit стал чемпионом PGL Major Kraków, став первым из россиян, кто выиграл мейджор.
- 1 апреля 2020
-
23:35
-
23:18
-
19:18
-
18:27
-
13:36
-
13:00
-
12:39
-
12:18
-
12:02
-
11:10
-
11:07
-
11:00
- 31 марта 2020
-
23:01
-
21:04
-
18:34
-
16:43
-
16:30
-
16:18
-
15:17
-
13:51
-
13:07
-
12:58
-
11:24
-
11:19
-
03:56
-
01:49
- 30 марта 2020
-
20:40
-
20:29
-
19:37
-
18:42
-
16:44
-
15:39
-
01:14
-
00:21
- 29 марта 2020
-
23:36