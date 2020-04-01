Бывший игрок Gambit Esports по CS:GO Dosia представил свой клуб

Известный российский киберспортсмен, выступавший за команды Moscow Five, Virtus.pro, HellRaisers и Gambit Esports, Михаил Dosia Столяров, представил свой киберспортивный клуб.

Игрок написал, что это не первоапрельская шутка. Организация получила название Mustang crew. Одновременно с анонсом организации был представлен состав Mustang crew по CS:GO:



Михаил Dosia Столяров

Никита fabi Квочкин

Владимир la3euka Шурыгин

Сергей Wierd_1k Тур

Павел hutji Лашков.

Dosia — один из самых титулованных российских игроков по CS. Дважды чемпион России по версии WCG в 2009 и 2011 годах. По итогам 2011 года занял 19 место в рейтинге лучших игроков года по версии HLTV. Три года спустя расположился на 4-м месте в этом же рейтинге. В 2017-м в составе Gambit стал чемпионом PGL Major Kraków, став первым из россиян, кто выиграл мейджор.