Российские и украинские футболисты сыграли в CS:GO, команды возглавили Смолов и Зинченко

Российские и украинские футболисты провели матч по CS:GO. Капитанами сборных стали российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов и украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Трансляцию на Twitch одновременно смотрели более 6000 зрителей.

Победу по картам со счётом 2-0 одержала команда Смолова. На карте Dust2 россияне победили со счётом 16:12, а на карте Mirage — 16:10.

Помимо Смолова в российскую сборную вошли: Вячеслав Кротов («Уфа)», Игорь Безденежных («Чайка»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Евгений Марков («Рубин»).

В команде Зинченко сыграли: Василий Кравец («Луго), Артём Ярмолицкий («Химик-Арсенал), Александр Зубков («Ференцварош») и Женя Осадчук («Одесса»).

В настоящее время футбольный сезон в Европе приостановлен из-за пандемии коронавируса.