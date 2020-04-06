Российские и украинские футболисты сыграли в CS:GO, команды возглавили Смолов и Зинченко

Российские и украинские футболисты провели матч по CS:GO. Капитанами сборных стали российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов и украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
Трансляцию на Twitch одновременно смотрели более 6000 зрителей.
Победу по картам со счётом 2-0 одержала команда Смолова. На карте Dust2 россияне победили со счётом 16:12, а на карте Mirage — 16:10.
Помимо Смолова в российскую сборную вошли: Вячеслав Кротов («Уфа)», Игорь Безденежных («Чайка»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив») и Евгений Марков («Рубин»).
В команде Зинченко сыграли: Василий Кравец («Луго), Артём Ярмолицкий («Химик-Арсенал), Александр Зубков («Ференцварош») и Женя Осадчук («Одесса»).
В настоящее время футбольный сезон в Европе приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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