В Cyberpunk 2077 будет группировка, защищающая проституток от жестоких клиентов

Создатели Cyberpunk 2077 представили логотипы всех банд в игре. Ранее некоторые из них уже мелькали в трейлерах игры, однако теперь появилась возможность взглянуть на изображения полноценно. Среди банд — 6th Street, Animals, Maelstrom, Moxes, Tyger Claw, Valentinos и Voodoo Boys.
Следующим шагом разработчиков стало краткое повествование о каждой из банд, которое они публиковали в «Твиттере». Внимание зрителей особенно приковала банда Moxes.
«Банда основана в 2076 году после смерти Элизабет Lizzie Борден, владелицы стриптиз-клуба и бывшей проститутки, которая относилась к своим работникам справедливо и защищала их от жестоких клиентов. Мокс называют себя «теми, кто защищает работающих девушек и парней» от насилия и абьюза», — так выглядит её описание.
Напомним, выход игры намечался на 16 апреля 2020 года, однако был перенесён на 17 сентября.
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