Логвинов: всех поздравляю — 8 тысяч заражённых. Скоро узнаем состояние медицины в регионах
Известный игровой блогер Антон Логвинов прокомментировал ситуацию с эпидемией в России. Он саркастично высказался о числе заражённых и прошёлся по наболевшей теме медицины.
«Всех поздравляю — 8 тысяч заражённых. И крупнейший, самый развитый город страны говорит, что он на пределе. Это итог многого. Думаю, в ближайшие дни мы столько всего про свою страну узнаем. Самое страшное, мне кажется, мы узнаем состояние медицины в регионах. Москва ещё ладно, а что будет в регионах», — сказал Логвинов в «Инстаграме».
Антон Логвинов — одна из самых известных персон в российской игровой журналистике. Продюсер FXA Studio, некогда создатель первого видеожурнала об играх, сейчас — популярный блогер, имеющий на YouTube-канале более 600 тысяч подписчиков.
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