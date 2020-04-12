Мамаев: лучший игрок в CS:GO — это Кирилл Кокорин, брат Сани

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев ответил на вопросы подписчиков в «Инстаграме» жены — Аланы Мамаевой. Часть заданных вопросов касалась игр и киберспорта.



Первый вопрос был про то, знает ли Павел, что во время поста нельзя играть в игры. «Пост — это в первую очередь избавление от всех вредных привычек и духовное равновесие. Насколько могу, стараюсь придерживаться этого. А играть, конечно, нельзя, согласен», — ответил футболист.



Один из подписчиков захотел узнать ник Павла в Steam, но футболист его не раскрыл, так как играет в игры только с друзьями. Зато он рассказал, кого считает лучшим игроком в CS:GO из непрофессионалов: «Для меня это Кирилл Кокорин, брат Сани. Сильнее его не видел вживую пацанов. Почему не s1mple? s1mple — это про-игрок, а я говорю про тех ребят, которые просто играют в CS».