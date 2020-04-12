Расистские и гомофобные высказывания попали в эфир s1mple, когда тот стримил Valorant

Известный профессиональный игрок в Counter-Strike: Global Offensive Александр s1mple Костылев активно погрузился в Valorant и стримит её на твиче. Но на его вчерашней трансляции произошла нештатная ситуация: после одного из раундов тиммейты Александра выкрикнули гомофобные и расистские высказывания и весь этот треш попал в прямой эфир.
Один из игроков назвал Егора Крида на «П-слово», а другой оскорбил темнокожих женщин. У Александра из-за этих высказываний теперь могут возникнуть большие проблемы, учитывая его «натянутые отношения» с платформой, хотя в данной ситуации его вины нет.
s1mple получил баны на твиче в августе и ноябре 2019 года: канал игрока тогда был заблокирован за «П-слово». После второй блокировки игрок разозлился и сказал, что расторгнет партнёрку с Twitch, но в итоге остыл и благополучно забыл об этой ситуации.
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