22-летний киберспортсмен — о романе с мамой Неймара: это необъяснимо
22-летний бразильский киберспортсмен Тьяго Рамос прокомментировал отношения с 52-летней Надин Гонсалвес, матерью нападающего «ПСЖ» Неймара.
«Это необъяснимо», — написал Рамос на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографию, где он изображён вместе со своей возлюбленной.
Фото доступно на странице Тьяго Рамоса в «Инстаграме».
Ранее об этом романе сообщила Надин, выложив ту же фотографию в своём «инстаграме».
Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.
Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Его трансфер является самым дорогостоящим в истории футбола.
Мама Неймара начала встречаться с 22-летним киберспортсменом
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