22-летний киберспортсмен — о романе с мамой Неймара: это необъяснимо

22-летний бразильский киберспортсмен Тьяго Рамос прокомментировал отношения с 52-летней Надин Гонсалвес, матерью нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Это необъяснимо», — написал Рамос на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографию, где он изображён вместе со своей возлюбленной.

Фото доступно на странице Тьяго Рамоса в «Инстаграме».

Ранее об этом романе сообщила Надин, выложив ту же фотографию в своём «инстаграме».

Тьяго Рамос выступает за команду 4k Easy на турнирах по Free Fire – королевской битве для мобильных устройств, которая очень популярна в Бразилии.



Напомним, Неймар перешёл в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Его трансфер является самым дорогостоящим в истории футбола.