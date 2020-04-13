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Хоккеисты «Трактора» и сборной России сыграют шоу-матч в CS:GO

Хоккеисты «Трактора» и сборной России сыграют шоу-матч в CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Сегодня, 13 апреля, хоккеисты челябинского «Трактора» и сборной России проведут шоу-матч в Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

За «Трактор» сыграют Андрей Попов, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Андрей Ерофеев и Данил Мокрушев. В числе их соперников обладатели Кубков Стэнли, Гагарина, игроки сборной России: Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Игорь Ожиганов и Максим Мамин.

Матч пройдёт в формате best-of-3 (до двух побед), игру будет освещать студия RuHub. Начало встречи — 20:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» стала финансовым партнёром матча и переведёт 350 тыс. рублей в один из благотворительных фондов. Во время матча будет организован сбор средств для помощи детям, испытывающим проблемы со здоровьем.

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