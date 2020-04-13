Хоккеисты сборной России обыграли коллег из «Трактора» в шоу-матче в CS:GO

Хоккеисты челябинского «Трактора» и сборной России провели шоу-матч в Counter-Strike: Global Offensive.
За «Трактор» сыграли Андрей Попов, Александр Шаров, Марсель Шолохов, Андрей Ерофеев и Данил Мокрушев. Среди их соперников были обладатели Кубков Стэнли, Гагарина, игроки сборной России Евгений Кузнецов, Антон Бурдасов, Василий Демченко, Игорь Ожиганов и Максим Мамин.
Матч прошёл в формате best-of-3 (до двух побед), трансляцию с отличным продакшеном провела студия RuHub.
Победу со счётом 2:0 по картам одержали игроки сборной России, уверенно расправившиеся с коллегами по цеху.
Букмекерская компания «Фонбет» стала финансовым партнёром матча и переведёт 350 тыс. рублей в один из благотворительных фондов. Во время матча был организован сбор средств для помощи детям, испытывающим проблемы со здоровьем.
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