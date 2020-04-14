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В World of Warcraft добавят темнокожих эльфов. Игроки встретили новость в штыки

В World of Warcraft добавят темнокожих эльфов. Игроки встретили новость в штыки
Киберспорт / Другие игры 0

Blizzard стремится угодить всем игрокам, именно поэтому в следующем дополнении для World of Warcraft появится возможность сделать Эльфов крови темнокожими.

Некоторые игроки восприняли новость в штыки, отметив, что нет никакой обоснованной причины, чтобы так издеваться над историей игровой вселенной. Но нашлись и защитники. Так, например, стример Asmongold (более 1 миллиона подписчиков на твиче) раскритиковал людей, которые выступают против добавления в WoW темнокожих эльфов, назвав их расистами.

Фото: games.mail.ru

Стример добавил, что эта функция поможет некоторым его друзьям создать персонажей, которые будут наиболее им близки. «Есть темнокожие люди, которые играют в WoW. Я знаю некоторых из них. Они такие же, как и мы», — говорит Asmongold.

Дополнение Shadowlands для World of Warcraft должно появиться до конца года.

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