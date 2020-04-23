Этому игроку в Call of Duty: Warzone всего 5 лет, но он играет на уровне киберспортсменов

Пятилетний мальчик с никнеймом Rogan показывает настоящие чудеса владения виртуальным оружием в «королевской битве» Call of Duty: Warzone.

Rogan увлёкся видеоиграми, когда ему было всего три года. Несмотря на совсем юный возраст, он играет лучше большинства игроков втрое старше его.

Люди не верили, что пятилетний пацан способен на такое. Тогда его отец расположил камеру так, чтобы они увидели, как Rogan управляется с геймпадом.

Юный игрок частенько играет в одной команде со стримерами организации FaZe Clan. Только представьте, что было бы, если б FaZe позвала пацана в свой состав. Он бы стал самым молодым спонсируемым киберспортсменом в мире. Это был бы исторический нонсенс.

Руководитель FaZe Clan наверняка должен был запомнить этого юного вундеркинда, так как мальчишка перестрелял его в импровизированной дуэли: