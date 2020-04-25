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Илья Мэддисон: обидно было видеть, как Соловьёв унизил Уткина

Илья Мэддисон: обидно было видеть, как Соловьёв унизил Уткина
Киберспорт / Другие игры 0

Известный блогер Илья Мэддисон прокомментировал конфликт журналиста Василия Уткина и ведущего Владимира Соловьёва.

«Обидно было видеть, как Соловьёв унизил Уткина, который когда-то был моим кумиром. Теперь считаю, что именно Соловьёв — пример классного журналиста. А Василий истерит и троллит, как школьник», — написал Мэддисон в «Твиттере».

Запись можно посмотреть в «твиттере» Мэддисона.

Многие пользователи, оставившие комментарии под записью Мэддисона, предположили, что блогер сам троллит свою аудиторию.

Конфликт Соловьёва и Уткина начался после того, как журналист негативно отозвался о действиях российских властей во время пандемии коронавируса. Соловьёв раскритиковал Уткина, после чего Василий вызвал соперника на словесную дуэль. Соловьёв отказался, но затем пригрозил Уткину физическим насилием.

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