Уткин — Соловьёву: хочу рассмотреть момент инсульта, который тебя вот-вот хватит

Известный блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьёву, который пригрозил оппоненту при встрече «врезать по куполу».
«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь», — написал Уткин на своей странице в «Твиттере».
Сегодня Соловьёв в эфире своего YouTube-канала обратился к Василию Уткину. «Просто сверху по куполу врежу. Ты, говорят, высокого роста. Ничего, я подпрыгну, я достану. Либо первым ударом тебя загну. Смотри у меня и смотри в оба, озирайся по сторонам», — сказал Соловьёв. До этого Уткин сказал телеведущему, что в любом городе его «русский человек обязательно пошлёт».
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