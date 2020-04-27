Вергилий сменил пол, а Данте похож на Киркорова. Косплей на Devil May Cry 5

Российские косплееры Никита Ницветов и Валерия Черкасова представили своё видение образов Данте и Вергилия из игры Devil May Cry 5.

Данте является неотъемлемой частью серии. Он — наёмник, посвятивший свою жизнь охоте на демонов и ищущий смысл жизни в охоте на тех, кто убил его мать.



У Данте есть брат-близнец — Вергилий. После смерти матери Данте часто сходился с Вергилием в схватках. Всему виной был путь, который избрал его брат. Он хотел стать ещё сильнее.

В данной работе Вергилий сменил пол и стал девушкой. Но поклонникам косплея понравились перемены. «Такой Вергилий мне нравится больше», — написал один из комментаторов.

А вот Данте фанатам не зашёл. «Данте на Киркорова похож», — пишет один из пользователей ВКонтакте. «Вергилий сменил пол и Данте подкатывает к нему наплевав на родственные связи», «Виталька очень крутой, а с Данькой что-то не так», — добавили остальные.

Никита Ницветов и Валерия Черкасова Фото: B. Y. Photo

Никита Ницветов и Валерия Черкасова Фото: B. Y. Photo

Никита Ницветов и Валерия Черкасова Фото: B. Y. Photo

Никита Ницветов и Валерия Черкасова Фото: B. Y. Photo

Никита Ницветов и Валерия Черкасова Фото: B. Y. Photo

Никита Ницветов и Валерия Черкасова Фото: B. Y. Photo

Никита Ницветов и Валерия Черкасова Фото: B. Y. Photo

Никита Ницветов и Валерия Черкасова Фото: B. Y. Photo

Никита Ницветов и Валерия Черкасова Фото: B. Y. Photo