Антон Логвинов: в России скрывают статистику заражённых, а людей надо запугивать

Игровой блогер и журналист Антон Логвинов в очередной раз высказался на тему борьбы российского правительства с пандемией коронавируса.



«Выступление нашего лидера не смотрел. Он уже достал. Опять слушать, как ничего не делают? Конечно, самоизоляцию продлят до конца месяца. Всё будет зависеть от того, вытянет ли экономика. Но запреты начнут ослаблять, потому что других вариантов нет. Дальше на улице будет всё больше народу, потому что люди устают.



Скрывают статистику, манипулируют цифрами. А людей надо запугивать, и тогда они будут сидеть дома. Наши пытаются на двух стульях усидеть — быть крутыми борцами и говорить о чуде в стране, но при этом чтобы люди дома сидели. Не будет этого», — сказал Логвинов во время прямого эфира в «Инстаграме».

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