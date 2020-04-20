Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Логвинов: полно новостей о бунтах против самоизоляции. Кончаются бабки, терпение, нервы

Логвинов: полно новостей о бунтах против самоизоляции. Кончаются бабки, терпение, нервы
Киберспорт / Другие игры 0

Игровой журналист Антон Логвинов сообщил, что он обеспокоен возрастающим количеством новостей о бунтах против самоизоляции.

«Полно новостей про то, что народ бунтует против самоизоляции. Но это происходит не только у нас — в ряде американских штатов то же самое. У людей и бабки заканчиваются, и терпение, и нервы. Станет ещё чутка теплее — и народ дома не усидит. Вкупе с тем, что у народа денег нет, у нас будет такое… Если уже народ вываливается на улицы, уже приходят сообщения о грабежах. Это всё дико невесело», — сказал Логвинов во время прямого эфира в своём «инстаграме».

Ранее Логвинов сделал прогноз, что в России всё будет печально. Возможно, даже хуже, чем в 1990-х. Журналист обратился также к чиновникам, которые ни за что не отвечают.

Антон Логвинов: в России всё будет печально. Посмотрим, будет ли даже хуже, чем в 1990-х
Антон Логвинов — российским чиновникам: если вы ни за что не отвечаете, на кой вы нужны?
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020