Логвинов: полно новостей о бунтах против самоизоляции. Кончаются бабки, терпение, нервы

Игровой журналист Антон Логвинов сообщил, что он обеспокоен возрастающим количеством новостей о бунтах против самоизоляции.

«Полно новостей про то, что народ бунтует против самоизоляции. Но это происходит не только у нас — в ряде американских штатов то же самое. У людей и бабки заканчиваются, и терпение, и нервы. Станет ещё чутка теплее — и народ дома не усидит. Вкупе с тем, что у народа денег нет, у нас будет такое… Если уже народ вываливается на улицы, уже приходят сообщения о грабежах. Это всё дико невесело», — сказал Логвинов во время прямого эфира в своём «инстаграме».

Ранее Логвинов сделал прогноз, что в России всё будет печально. Возможно, даже хуже, чем в 1990-х. Журналист обратился также к чиновникам, которые ни за что не отвечают.

Антон Логвинов: в России всё будет печально. Посмотрим, будет ли даже хуже, чем в 1990-х