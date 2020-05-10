Стримерша Pokimane призналась, что потеряла свою личность из-за Twitch

Быть стримером вовсе не так просто как может показаться. Стримерша Pokimane не смогла сдержать слёз во время искреннего разговора с психологом.

Известный в среде игроков психолог healthygamer_gg во время разговора со стримершой обратил внимание на то, что она потеряла свою истинную личность, чтобы угодить своим зрителям. Несмотря на то что этот факт расстроил Pokimane, она согласилась с психологом, сказав, что у неё было не так много времени для развития своей личности из-за Twitch. Люди познали её, прежде всего, как улыбающегося виртуального друга, а не реального человека.



«Согласно моей теории, к которой я недавно пришла, я знала, кем я хочу быть, но у меня не было много времени для развития своей личности, потому что большую часть времени я пытаюсь угодить другим», — призналась стримерша.



Стримерша во время трансляции неоднократно признавалась в том, что хочет вызывать улыбку у зрителей, хочет быть кем-то, кому всегда можно позвонить, и с кем будет о чём пошутить.