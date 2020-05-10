Стримерша Pokimane призналась, что потеряла свою личность из-за Twitch

Быть стримером вовсе не так просто как может показаться. Стримерша Pokimane не смогла сдержать слёз во время искреннего разговора с психологом.
Известный в среде игроков психолог healthygamer_gg во время разговора со стримершой обратил внимание на то, что она потеряла свою истинную личность, чтобы угодить своим зрителям. Несмотря на то что этот факт расстроил Pokimane, она согласилась с психологом, сказав, что у неё было не так много времени для развития своей личности из-за Twitch. Люди познали её, прежде всего, как улыбающегося виртуального друга, а не реального человека.
«Согласно моей теории, к которой я недавно пришла, я знала, кем я хочу быть, но у меня не было много времени для развития своей личности, потому что большую часть времени я пытаюсь угодить другим», — призналась стримерша.
Стримерша во время трансляции неоднократно признавалась в том, что хочет вызывать улыбку у зрителей, хочет быть кем-то, кому всегда можно позвонить, и с кем будет о чём пошутить.
- 10 мая 2020
-
13:48
-
11:13
-
10:32
-
00:59
-
00:33
-
00:14
- 9 мая 2020
-
19:23
-
18:04
-
16:48
-
16:24
-
14:33
-
12:46
-
12:32
-
11:56
-
11:36
-
11:20
-
10:41
- 8 мая 2020
-
23:13
-
21:00
-
15:43
-
14:08
-
13:16
-
12:18
-
11:56
-
11:32
-
06:10
-
00:19
- 7 мая 2020
-
23:29
-
22:43
-
19:12
-
17:31
-
17:04
-
16:31
-
15:49
-
14:37