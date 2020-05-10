13-летний игрок в Fortnite обманывал покупателей при продаже аккаунтов

Покупка аккаунтов в Fortnite противоречит правилам игры и может привести к блокировке аккаунта. Однако это не единственная опасность, подстерегающая людей, которые приобретают такие аккаунты. Пользователь сайта Wykop.pl рассказал, что решил приобрести аккаунт для племянника за 150 польских злотых в сервисе Allegro, но попал на 13-летнего мошенника.
Подросток продал «голый» аккаунт, в котором не было предметов, которые он указывал при продаже. Оказалось, парень лгал, так как заявленных в описании аккаунта предметов в нём не было. «Мне не составило труда пробить данные продавца. Оказалось, меня кинул на деньги 13-летний школьник. У меня уже есть номер его мамы. Позвонить ей, чтобы мне возвратили деньги?» — поинтересовался пользователь в комментариях.
Другие пользователи сайта ответили, что потерпевшему стоит подать претензию в банк, позвонить его родителям и сообщить о поведении юного мошенника. Продавец сказал, что так и сделает.
Allegro — польский сайт наподобие Ebay и других подобных сервисов. Продавцы обязаны указывать свои данные при продаже, которые может просмотреть каждый пользователь.
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