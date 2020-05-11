Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Netflix опубликовал ролик с рассказом о чудовищах из первого сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал ролик с рассказом о чудовищах из первого сезона «Ведьмака»
Киберспорт / Другие игры 0

Netflix опубликовал ролик, в котором рассказывается о существах из первой половины первого сезона «Ведьмака». Так, в видео попали рассказы и допплерах, джиннах, кикиморах и прочих чудищах, происхождение которых уходит корнями в мифологию.

Видео можно посмотреть на YouTube Netflix.

Компьютерная ролевая игра «Ведьмак» была разработана польской компанией CD Projekt RED. Она основана на серии романов Анджея Сапковского, на основе которой создавался и фильм Netflix. Релиз игры на Windows состоялся в октябре 2007 года.

В дальнейшем авторы выпустили вторую и третью серии игры. В 2011 году вышло продолжение под названием «Ведьмак 2: Убийцы королей». В мае 2015 года состоялся релиз третьей части — «Ведьмак 3: Дикая охота».

Мэддисон: тот, кто не знает о «Ведьмаке», поиграв в 3-ю часть, сказал бы, что это говно
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020