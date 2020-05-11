Netflix опубликовал ролик с рассказом о чудовищах из первого сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовал ролик, в котором рассказывается о существах из первой половины первого сезона «Ведьмака». Так, в видео попали рассказы и допплерах, джиннах, кикиморах и прочих чудищах, происхождение которых уходит корнями в мифологию.

Видео можно посмотреть на YouTube Netflix.

Компьютерная ролевая игра «Ведьмак» была разработана польской компанией CD Projekt RED. Она основана на серии романов Анджея Сапковского, на основе которой создавался и фильм Netflix. Релиз игры на Windows состоялся в октябре 2007 года.

В дальнейшем авторы выпустили вторую и третью серии игры. В 2011 году вышло продолжение под названием «Ведьмак 2: Убийцы королей». В мае 2015 года состоялся релиз третьей части — «Ведьмак 3: Дикая охота».