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Стримерша Карина — о снятии самоизоляции: Россия проводит уникальный эксперимент

Стримерша Карина — о снятии самоизоляции: Россия проводит уникальный эксперимент
Киберспорт / Другие игры 0

Стримерша Карина прокомментировала отмену самоизоляции в России на пике пандемии коронавируса.

11 мая президент Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней и постепенном снятии ограничений, принятых из-за угрозы распространения вирусного заболевания.

«Подводим итоги недели. В данный момент Россия проводит уникальный эксперимент. Эпидемиологи со всего мира, затаив дыхание, внимательно следят за происходящим. Ещё бы, наконец-то выяснится, что именно произойдёт, если внезапно отменить карант… самоизоляцию в многомиллионной стране на пике пандемии. Или даже не дойдя до него. Результаты — последняя неделя мая. Ваши прогнозы?» — написала Карина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице стримерши Карины в «Инстаграме».

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