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Разработчик показал новые добивания friendship в Mortal Kombat

Разработчик показал новые добивания friendship в Mortal Kombat
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчик Mortal Kombat 11 показал несколько новых вариантов добивания соперника Friendship. Это один из видов добивания в Mortal Kombat, в котором боец не уничтожает соперника в концовке, а делает что-то дружелюбное.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Mortal Kombat.

В новом ролике боец Джакс играет на саксофоне, Лю Кенг танцует диско, терминатор показывает трюки на мотоцикле.

Новые добивания Friendship, фаталити, дополнительные локации и арены выйдут в качестве бесплатного обновления уже 26 мая. Помимо этого в релизе Aftermath появятся три новых бойца — Робокоп, Фудзин и Шива.

Компания NetherRealm сообщила, что предварительный заказ на DLC уже открыт. В день релиза расширенной версии все владельцы оригинальной версии Mortal Kombat 11 бесплатно получат обновление. Mortal Kombat 11: Aftermath будет доступен для ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

В дополнении Mortal Kombat 11 появятся три новых героя
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