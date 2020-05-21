Разработчик Serious Sam 4 представил 7 новых скриншотов

Одновременно с новым кинематографическим трейлером студия Creoteam, разрабатывающая Serious Sam 4, выпустила семь совершенно новых скриншотов своей предстоящей игры. Эти скриншоты должны дать вам представление о графике, который будет иметь четвёртая часть.
Serious Sam 4 является приквелом к третьей части — действие происходит на Земле во время войны с Менталом. В игре появится различный транспорт, в том числе мотоциклы и комбайны. Движок игры позволяет реализовать огромные карты и появление на уровнях десятков тысяч врагов одновременно. Также будет доступен режим кооперативного прохождения.
Релиз игры запланирован на август 2020 года. Serious Sam 4 уже можно предзаказать в сервисе Steam. Обычная версия игры оценена в 725 рублей, Deluxe-версия — в 930 рублей.
Скриншоты Serious Sam 4:
Фото: Creoteam
Фото: Creoteam
Фото: Creoteam
Фото: Creoteam
Фото: Creoteam
Фото: Creoteam
Фото: Creoteam
- 21 мая 2020
-
14:49
-
14:33
-
11:32
-
11:20
-
11:10
- 20 мая 2020
-
22:59
-
22:40
-
19:20
-
17:31
-
16:53
-
13:36
-
12:41
-
11:37
-
11:34
-
10:58
-
06:37
- 19 мая 2020
-
21:34
-
19:56
-
18:37
-
17:46
-
15:18
-
14:42
-
13:24
-
11:52
-
11:30
-
11:17
-
10:56
- 18 мая 2020
-
23:57
-
23:17
-
21:46
-
20:15
-
17:45
-
17:15
-
16:56
-
15:56