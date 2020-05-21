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Разработчик Serious Sam 4 представил 7 новых скриншотов

Разработчик Serious Sam 4 представил 7 новых скриншотов
Киберспорт / Другие игры 0

Одновременно с новым кинематографическим трейлером студия Creoteam, разрабатывающая Serious Sam 4, выпустила семь совершенно новых скриншотов своей предстоящей игры. Эти скриншоты должны дать вам представление о графике, который будет иметь четвёртая часть.

Serious Sam 4 является приквелом к третьей части — действие происходит на Земле во время войны с Менталом. В игре появится различный транспорт, в том числе мотоциклы и комбайны. Движок игры позволяет реализовать огромные карты и появление на уровнях десятков тысяч врагов одновременно. Также будет доступен режим кооперативного прохождения.

Релиз игры запланирован на август 2020 года. Serious Sam 4 уже можно предзаказать в сервисе Steam. Обычная версия игры оценена в 725 рублей, Deluxe-версия — в 930 рублей.

Скриншоты Serious Sam 4:

Фото: Creoteam

Фото: Creoteam

Фото: Creoteam

Фото: Creoteam

Фото: Creoteam

Фото: Creoteam

Фото: Creoteam

Serious Sam 4 выйдет в августе 2020 года. Об этом стало известно из трейлера
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