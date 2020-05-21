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Игрок в World of Warcraft повторил ситуацию из знаменитого эпизода South Park

Игрок в World of Warcraft повторил ситуацию из знаменитого эпизода South Park
Киберспорт / Другие игры 0

Один из игроков в World of Warcraft Classic, Dr Five, решил повторить ситуацию, произошедшую в известном эпизоде мультсериала «Южный парк» «Занимайтесь любовью, а не Варкрафтом» (Make Love, Not Warcraft) — прокачаться исключительно на убийствах кабанов.

По сюжету этого эпизода, вышедшего осенью 2006 года, один из игроков в «Варкрафте» каким-то образом прокачал своего персонажа выше максимально возможного уровня и теперь убивает всех подряд, игнорируя также правило, требующее обоюдного согласия на дуэль. Картман, Стэн, Кайл и Кенни собирают остальных одноклассников для совместной атаки, но он побеждает и их. После этого другие четвероклассники сдаются и идут играть на улицу, а четвёрка ребят играет 21 час в сутки, «набивая» уровни на слабых кабанах в лесу. Потратив около двух месяцев, они наконец-то прокачиваются и в итоге, получив особый предмет — «Меч тысячи истин», убивают персонажа, портящего всем жизнь в игре.

Dr Five изначально отправился убивать кабанов в гномьей локации «Дун Морог». Также он побывал в Красногорье, Степях, Курганах Иглошкурых, Выжженных землях, а максимального уровня достиг в Восточных Чумных землях. Ему пришлось убить более 10 тыс. кабанов, в то время как в эпизоде South Park счёт их убийств шёл на миллионы.

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