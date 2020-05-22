Стали известны сроки релиза Боевого пропуска-2020 для Dota 2

Сотрудник Valve на форуме reddit сообщил, что компания выпустит Battle Pass 2020 для Dota 2 в начале следующей недели. Ранее многие игроки предполагали, что релиз состоится 20 или 21 мая. Но в итоге разработчик запланировал его на более поздний срок.
Ранее стало известно, что чемпионат мира по Dota 2, который должен был пройти в конце августа в Стокгольме, из-за коронавируса был перенесён. Организаторы работают над реструктуризацией сезона, который продолжится осенью, и предоставят новые даты проведения TI позже.
При этом утверждалось, что перенос турнира не повлияет на выпуск пропуска. Как известно, 25% от всех продаж, связанных с Боевым пропуском, идут в призовой фонд The International.
Боевой пропуск — внутриигровой сборник внутриигровых предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International.
- 22 мая 2020
-
13:26
-
12:50
-
12:16
-
11:11
-
11:00
-
06:49
-
06:32
-
06:11
- 21 мая 2020
-
21:50
-
19:15
-
18:40
-
18:31
-
18:08
-
17:49
-
16:42
-
16:38
-
15:20
-
14:49
-
14:33
-
11:32
-
11:20
-
11:10
- 20 мая 2020
-
22:59
-
22:40
-
19:20
-
17:31
-
16:53
-
13:36
-
12:41
-
11:37
-
11:34
-
10:58
-
06:37
- 19 мая 2020
-
21:34
-
19:56