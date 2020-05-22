Стали известны сроки релиза Боевого пропуска-2020 для Dota 2

Сотрудник Valve на форуме reddit сообщил, что компания выпустит Battle Pass 2020 для Dota 2 в начале следующей недели. Ранее многие игроки предполагали, что релиз состоится 20 или 21 мая. Но в итоге разработчик запланировал его на более поздний срок.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по Dota 2, который должен был пройти в конце августа в Стокгольме, из-за коронавируса был перенесён. Организаторы работают над реструктуризацией сезона, который продолжится осенью, и предоставят новые даты проведения TI позже.

При этом утверждалось, что перенос турнира не повлияет на выпуск пропуска. Как известно, 25% от всех продаж, связанных с Боевым пропуском, идут в призовой фонд The International.

Боевой пропуск — внутриигровой сборник внутриигровых предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International.