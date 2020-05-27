Компания Sony ошибочно заблокировала собственный трейлер игры The Last of Us: Part 2. Видимо, блокировка произошла из-за попытки компании остановить распространение спойлеров.

В апреле в интернете появились несколько сюжетов новой игры. Авторы слива заспойлерили важные моменты истории. После этого юристы Sony начали вести борьбу с публикацией видеороликов, в YouTube начали блокировать ролики с обсуждением игры.

Вскоре компания и вовсе начала закрывать комментарии к записям об игре во всех социальных сетях. Так, была отключена возможность комментировать записи в YouTube, в «Твиттере» и «ВКонтакте».

Сегодня, 27 мая, компания Naughty Dog, разработчик игры, проведёт 20-минутный стрим, посвящённый сиквелу. Трансляцию проведёт вице-президент Naughty Dog Нил Дракман. Разработчик расскажет о некоторых сюжетных деталях, а также продемонстрирует новый 8-минутный геймплейный отрывок. Стрим начнётся 27 мая в 23:00 мск.