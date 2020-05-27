Компания Sony ошибочно заблокировала собственный трейлер игры The Last of Us: Part 2. Видимо, блокировка произошла из-за попытки компании остановить распространение спойлеров.
В апреле в интернете появились несколько сюжетов новой игры. Авторы слива заспойлерили важные моменты истории. После этого юристы Sony начали вести борьбу с публикацией видеороликов, в YouTube начали блокировать ролики с обсуждением игры.
Вскоре компания и вовсе начала закрывать комментарии к записям об игре во всех социальных сетях. Так, была отключена возможность комментировать записи в YouTube, в «Твиттере» и «ВКонтакте».
Сегодня, 27 мая, компания Naughty Dog, разработчик игры, проведёт 20-минутный стрим, посвящённый сиквелу. Трансляцию проведёт вице-президент Naughty Dog Нил Дракман. Разработчик расскажет о некоторых сюжетных деталях, а также продемонстрирует новый 8-минутный геймплейный отрывок. Стрим начнётся 27 мая в 23:00 мск.
- 27 мая 2020
-
10:41
-
00:26
-
00:01
- 26 мая 2020
-
19:32
-
18:23
-
14:58
-
14:40
-
14:22
-
12:41
-
12:39
-
11:36
-
11:18
-
11:10
-
00:16
- 25 мая 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:17
-
22:59
-
22:47
-
22:01
-
20:19
-
17:18
-
13:38
-
11:43
-
10:50
-
10:37
-
10:36
-
00:35
- 24 мая 2020
-
23:48
-
16:24
-
13:30
-
13:08
-
11:27
-
10:26
-
09:49