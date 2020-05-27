Вышло новое дополнение Aftermath для Mortal Kombat 11

Разработчик Mortal Kombat выпустил новое дополнение Aftermath. Релиз состоялся накануне, 26 мая. Авторы файтинга сообщили, что в игре будет новый кинематографический сюжет.

В дополнении появились три новых бойца — Шива, Фудзин и Робокоп.

Шива — четырёхрукий боец из клана шокан, который впервые появился ещё в Mortal Kombat 3.



Фудзин — японский бог ветра в синтоистском учении.



Робокоп — робот-полицейский из одноимённого фильма. В файтинге Робокоп будет активно использовать оружие, так в соперников можно будет стрелять из пистолета и другого огнестрельного оружия.

Всех этих персонажей получат только обладатели расширения. Однако будут и бесплатные бонусы для обладателей стандартного издания, а именно новые арены и все добивания. Кроме того обладателей DLC ждёт новая сюжетная глава.

Напомним, Mortal Kombat 11: Aftermath — продолжение Mortal Kombat X и 11-я по счёту игра в основной серии Mortal Kombat. Игра вышла на PC, PS4, Xbox One и Nintedo Switch.