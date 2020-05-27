Вышло новое дополнение Aftermath для Mortal Kombat 11

Разработчик Mortal Kombat выпустил новое дополнение Aftermath. Релиз состоялся накануне, 26 мая. Авторы файтинга сообщили, что в игре будет новый кинематографический сюжет.
В дополнении появились три новых бойца — Шива, Фудзин и Робокоп.
Шива — четырёхрукий боец из клана шокан, который впервые появился ещё в Mortal Kombat 3.
Фудзин — японский бог ветра в синтоистском учении.
Робокоп — робот-полицейский из одноимённого фильма. В файтинге Робокоп будет активно использовать оружие, так в соперников можно будет стрелять из пистолета и другого огнестрельного оружия.
Всех этих персонажей получат только обладатели расширения. Однако будут и бесплатные бонусы для обладателей стандартного издания, а именно новые арены и все добивания. Кроме того обладателей DLC ждёт новая сюжетная глава.
Напомним, Mortal Kombat 11: Aftermath — продолжение Mortal Kombat X и 11-я по счёту игра в основной серии Mortal Kombat. Игра вышла на PC, PS4, Xbox One и Nintedo Switch.
- 27 мая 2020
-
11:34
-
11:20
-
10:41
-
00:26
-
00:01
- 26 мая 2020
-
19:32
-
18:23
-
14:58
-
14:40
-
14:22
-
12:41
-
12:39
-
11:36
-
11:18
-
11:10
-
00:16
- 25 мая 2020
-
23:50
-
23:35
-
23:17
-
22:59
-
22:47
-
22:01
-
20:19
-
17:18
-
13:38
-
11:43
-
10:50
-
10:37
-
10:36
-
00:35
- 24 мая 2020
-
23:48
-
16:24
-
13:30
-
13:08
-
11:27