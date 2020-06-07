Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Мусагалиев проведёт стрим по GTA V

Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края», ведущий юмористического интеллектуального шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев проведёт стрим по GTA V на Twitch. Эфир начнётся 7 июня в 19:00 мск. Об этом Азамат сообщил в своём «инстаграме».



«У GTA 5 и Камызяка есть много общего: проститутки восстанавливают здоровье, весь бюджет города ПОТРАЧЕН, а я буду играть в GTA 5 в прямом эфире», — гласит первый анонс от Мусагалиева.

Посмотреть эту запись можно в «инстаграме» Азамата Мусагалиева.

Через некоторое время Азамат оставил ещё одну запись: «Вы даже не догадывались, но я настоящий гангстер. В это воскресенье я буду угонять машины, убегать от полиции и стрелять из базуки по проституткам».