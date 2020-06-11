«Королева косплея» из Китая оказалась парнем. Фото

Популярная косплеерша из Китая, известная под псевдонимом CROME, оказалась парнем. Начиная с 2007 года молодой человек из любопытства примерял на себя женские образы и настолько вжился в роль, что собрал многотысячную армию фанатов уже в качестве девушки. Об этом сообщает Oddity Central.

Фото: Личные фото CROME 拉面猫就是星空萌

Фото: Личные фото CROME 拉面猫就是星空萌

Фото: Личные фото CROME 拉面猫就是星空萌

В обычной жизни CROME работал учителем рисования в школе. Это занятие он, впрочем, забросил ради медийной карьеры. Как оказалось, не зря — за несколько лет он снискал большую популярность. Свои работы косплеер публикует в социальной сети Weibo — в настоящее время у него более 130 тыс. подписчиков, а в Китае его именуют не иначе, как «Королева коспеля».

Интересно, что в обычной жизни парень никак не ассоциирует себя с женским образом и носит исключительно мужскую одежду.