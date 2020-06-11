«Королева косплея» из Китая оказалась парнем. Фото

Популярная косплеерша из Китая, известная под псевдонимом CROME, оказалась парнем. Начиная с 2007 года молодой человек из любопытства примерял на себя женские образы и настолько вжился в роль, что собрал многотысячную армию фанатов уже в качестве девушки. Об этом сообщает Oddity Central.
Фото: Личные фото CROME 拉面猫就是星空萌
Фото: Личные фото CROME 拉面猫就是星空萌
Фото: Личные фото CROME 拉面猫就是星空萌
В обычной жизни CROME работал учителем рисования в школе. Это занятие он, впрочем, забросил ради медийной карьеры. Как оказалось, не зря — за несколько лет он снискал большую популярность. Свои работы косплеер публикует в социальной сети Weibo — в настоящее время у него более 130 тыс. подписчиков, а в Китае его именуют не иначе, как «Королева коспеля».
Интересно, что в обычной жизни парень никак не ассоциирует себя с женским образом и носит исключительно мужскую одежду.
- 11 июня 2020
-
19:39
-
19:26
-
18:19
-
17:53
-
16:40
-
15:42
-
13:21
-
11:37
-
11:18
-
10:58
-
10:00
-
04:52
-
03:39
-
03:21
-
00:18
- 10 июня 2020
-
22:43
-
17:32
-
14:23
-
12:22
-
00:46
- 9 июня 2020
-
21:05
-
20:03
-
18:30
-
17:40
-
15:10
-
14:55
-
14:38
-
12:37
-
12:37
-
11:52
-
11:44
-
10:38
-
04:19
-
03:48
-
03:17