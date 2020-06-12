Во время презентации PlayStation 5 была анонсирована новая серия Resident Evil

В ходе презентации PlayStation 5 была анонсирована новая серия игры Resident Evil. Её очреедная часть, получившая название Resident Evil: Village, выйдет 2021 году.

Видео доступно на канале Gamer's Little Playground в YouTube.

Resident Evil — серия компьютерных игр и медиафраншиза компании Capcom. Основным жанром игр серии значится survival horror, но при этом как различные ответвления, так и некоторые основные игры могут принадлежать к другим жанрам, таким как шутер от третьего лица и рельсовый шутер.



Игры Resident Evil внесли огромный вклад в развитие жанра survival horror. Суммарные продажи игр серии Resident Evil на конец 2019 года составили 94 миллиона копий.



Также на презентации новой консоли стало известно о переиздании культовой Grand Theft Auto V и выходе ряда новых серий игр. Среди них — Hitman 3 Death Awaits.