Во время презентации PlayStation 5 была анонсирована новая серия Resident Evil

В ходе презентации PlayStation 5 была анонсирована новая серия игры Resident Evil. Её очреедная часть, получившая название Resident Evil: Village, выйдет 2021 году.
Видео доступно на канале Gamer's Little Playground в YouTube.
Resident Evil — серия компьютерных игр и медиафраншиза компании Capcom. Основным жанром игр серии значится survival horror, но при этом как различные ответвления, так и некоторые основные игры могут принадлежать к другим жанрам, таким как шутер от третьего лица и рельсовый шутер.
Игры Resident Evil внесли огромный вклад в развитие жанра survival horror. Суммарные продажи игр серии Resident Evil на конец 2019 года составили 94 миллиона копий.
Также на презентации новой консоли стало известно о переиздании культовой Grand Theft Auto V и выходе ряда новых серий игр. Среди них — Hitman 3 Death Awaits.
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