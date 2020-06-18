Распродажа PS4 по € 95 во Франции закончилась распылением полицией слезоточивого газа

Немецкая сеть супермаркетов Lidl была вынуждена отменить распродажу PlayStation 4 в Оргевале (Франция). Продажи консолей за € 95 вместо € 300 должны были стартовать с утра, и у магазина собралось около 500 человек. Кто-то даже провёл там ночь, устроившись в палатках.



В итоге толпа начала напирать на магазин, и её оттеснили десятки сотрудников полиции, применившие слезоточивый газ после того, как в одного из полицейских прилетела бутылка. Магазин после этого так и не открылся, а акция была отменена.

Посмотреть видео можно на канале Le Parisien в YouTube.

«Это была специальная акция по ликвидации остатков не проданных нами консолей в апреле 2018 года. Мы уже проводили аналогичные распродажи в других магазинах, и всё проходило отлично. Однако уровень безопасности в Оргевале не позволяет нам открыть магазин. Распродажа PS4 отменена. Мы очень удивлены этим сумасшествием и приносим свои извинения», — гласит пост во французском «твиттере» Lidl.