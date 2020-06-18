Выход Cyberpunk 2077 отложен ещё на 2 месяца. Игра поступит в продажу 19 ноября 2020 года

CD Projekt RED, создатели серии игр по «Ведьмаку», ещё раз отложили выход Cyberpunk 2077 — теперь игра должна появиться в продаже не 17 сентября, а 19 ноября. Изначально планировалось, что игра станет доступна для приобретения 16 апреля.



«Те из вас, кто знает, как мы делаем игры, в курсе, что мы ничего не выпускаем до тех пор, пока всё точно не готово полностью. „Будет готово, как только мы закончим“ — не просто фраза, которую мы используем, потому что она звучит красиво и правильно. И хотя мы уверены, что для игры это правильное решение, мы всё равно хотим извиниться за то, что заставляем вас ждать дольше. Мы намерены сделать Cyberpunk 2077 игрой, которая будет увлекать вас на протяжении нескольких лет. Надеемся, что в итоге вы поймёте, почему мы это сделали.



В Cyberpunk 2077 уже готовы квесты, катсцены, навыки персонажей, предметы. Но нам нужно сбалансировать игровые механики, убедиться, что всё работает должным образом, и исправить множество багов. На этой неделе журналисты со всего мира получат возможность поиграть в Cyberpunk 2077, и мы жаждем услышать их мнения, а также увидеть вашу реакцию, когда 25 июня мы опубликуем превью», — гласит сообщение в «твиттере» Cyberpunk 2077.



Хотя игра теперь поступит в продажу почти одновременно с консолями нового поколения, PS5 и Xbox Series X, в момент выхода будут доступны только версии для PS4, Xbox One и РС. При этом благодаря обратной совместимости, предусмотренной на PS5 и Xbox Series X, на них сразу можно будет играть в версии для PS4 и Xbox One.

Дата выхода Cyberpunk 2077 не изменилась. CD Projekt RED планирует выпустить её в срок