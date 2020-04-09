Дата выхода Cyberpunk 2077 не изменилась. CD Projekt RED планирует выпустить её в срок

Генеральный директор компании CD Projekt RED Адам Кичиньский заверил, что компания намерена выпустить один из самых ожидаемых игровых релизов 2020 года в срок.

«С середины марта мы работаем дома, обеспечивая непрерывность всех наших операций. Мы работаем в этом режиме уже более трёх недель, и на сегодняшний день результаты подтверждают, что мы можем продолжать все наши операции без серьёзных сбоев. Наши цели не изменились: в первую очередь, мы намерены выпустить Cyberpunk 2077 в сентябре. Мы мотивированы и имеем в своём распоряжении необходимые инструменты для достижения этой цели. Также мы считаем, что наша долгосрочная стратегия с избеганием долгов и накоплением денежных средств позволит нам быть готовыми к трудностям в эти непростые времена», — заявил Адам Кичиньский.

Глобальный кризис пока не сказался на CD Projekt RED. В финансовом отчёте компании говорится о 44-процентном увеличении выручки в годовом исчислении, благодаря продажам The Witcher 3 на ПК. Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года на РС, PlayStation 4 и Xbox One.