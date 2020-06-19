Apex Legends выпустят на Nintendo Switch и в Steam

Студия Respawn Entertainment анонсировала выпуск игры Apex Legends на Nintendo Switch, а также в магазине Steam. Релиз состоится осенью этого года, но точную дату разработчики пока не называют.



В новом релизе появится кроссплей между всеми платформами, на которых будет доступен этот шутер — ПК (Steam и Origin), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

«Готовы бросить вызов всему миру? Будем надеяться, ваши друзья с других платформ и правда так хороши, как они вас уверяют. Этой осенью вы сможете собрать отряд друзей независимо от того, какую платформу они предпочитают — Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch или ПК в Origin или Steam», — говорится в заявлении на официальном сайте игры.

Также Respawn Entertainment представила трейлер нового ивента в Apex Legends под названием Lost Treasures. Подробности не сообщаются, но у игроков будет возможность получить новые образы для героев, а также другой контент.