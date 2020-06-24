По информации Goal, нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе появится на обложке FIFA 21. Издание утверждает, что EA выбирала между Неймаром и Мбаппе, но в конечном итоге сделала выбор в пользу одноклубника Неймара. Мбаппе — первый игрок «ПСЖ», попавший на обложку FIFA, со времён Гийома Оаро. Он был на обложке французской версии FIFA 10.
Источник: Твиттер-аккаунт Goal.
FIFA 21 выйдет 2 октября 2020 года на PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. Позже игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X. Покупатели FIFA 21 на PS4 в течение года до выхода FIFA 22 смогут бесплатно получить версию футбольного симулятора для PlayStation 5, причём не просто версию для PS4 по обратной совместимости, а полноценную некстген-версию. Версия FIFA 21 для PC будет аналогична версиям для текущего поколения консолей, а не следующего.
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