Новый 15-минутный ролик с геймплеем Cyberpunk 2077

Разработчики Cyberpunk 2077 представили новый 15-минутный ролик с геймплеем готовящейся игры. Ролик был выложен на YouTube после окончания презентации, которая прошла 25 июня.

Ранее разработчики представили новый трейлер и показали, как работает цифровой наркотик Braindance. Следующая презентация Cyberpunk 2077 пройдёт через две недели.

Видео доступно на YouТube-канале Kotaku Australia.



Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.

Геймплей Cyberpunk 2077: как работает цифровой наркотик Braindance («мозгопляска»)