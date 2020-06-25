Новый 15-минутный ролик с геймплеем Cyberpunk 2077
Разработчики Cyberpunk 2077 представили новый 15-минутный ролик с геймплеем готовящейся игры. Ролик был выложен на YouTube после окончания презентации, которая прошла 25 июня.
Ранее разработчики представили новый трейлер и показали, как работает цифровой наркотик Braindance. Следующая презентация Cyberpunk 2077 пройдёт через две недели.
Видео доступно на YouТube-канале Kotaku Australia.
Cyberpunk 2077 планировалось выпустить 16 апреля 2020 года. Но потом релиз перенесли на 17 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что выход самой ожидаемой игры отложен ещё на два месяца, до 19 ноября 2020 года. Разработчики объяснили задержки тем, что не успевают закончить проект в срок и просто-напросто не хотят выпускать недоделанный продукт.
Геймплей Cyberpunk 2077: как работает цифровой наркотик Braindance («мозгопляска»)
Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077
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