Вышло второе обновление для Doom Eternal

Компания id Software выпустила второе масштабное обновление для шутера под названием Doom Eternal. Основным нововведением является карта для мультиплеерного режима Battlemode, которая называется «Пыточная».

Также разработчики внесли ряд улучшений, которые призваны решить проблему с задержкой в BATTLEMODE, и добавили возможность определять уникальные клавиши управления для каждого из демонов в мультиплеере.

Помимо этого разработчики увеличили частоту появления усиленных демонов и добавили в настройки графики новые режимы рендера, в том числе чёрно-белый стиль, а также улучшили меню бустеров опыта и фоторежим.

Doom Eternal — игра в жанре шутера от первого лица. Игра разработана компанией id Software, издателем выступила компания Bethesda Softworks. Анонс игры состоялся на выставке E3 2018. Выход игры состоялся 20 марта 2020 года на платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One.