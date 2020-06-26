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Мобильная версия Roblox заработала $ 1,5 млрд

Мобильная версия Roblox заработала $ 1,5 млрд
Киберспорт / Другие игры 0

Аналитическая фирма Sensor Tower подсчитала, что мобильная версия Roblox принесла разработчикам с момента выпуска $ 1,5 млрд. По данным источника, за это время игру в App Store и на Google Play скачали уже 383 млн раз.

В конце ноября 2019 года игра преодолела отметку в 290 млн загрузок. Весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса Roblox обновила собственные рекорды.

Май 2020 года стал самым успешным для Roblox за всю историю. Только в мае игра принесла $ 102,9 млн.

Более $ 1 млрд игра заработала в США. На Великобританию пришлись $ 132,8 млн, а на Канаду — $ 66 млн. Чаще всего Roblox скачивали в США, Бразилии и России.

Roblox является многопользовательской игрой, в которой геймеры могут создавать собственные игры.

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