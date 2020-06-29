Стримеры не хотят переходить с Mixer на Facebook Gaming

Многие стримеры негативно отозвались о переходе с Mixer на Facebook Gaming. Предполагается, что стримерам придётся перейти на Facebook Gaming после закрытия платформы Microsoft.

На своих страницах в Mixer пользователи начали указывать ссылки на собственные Twitch-каналы. 22 июля Mixer прекратит работу.

Некоторые известные стримеры признались, что были шокированы закрытием Mixer. В частности, об этом сообщила LindsyWood. Стримерша рассказала, что до сих пор не может поверить в скорое закрытие своего канала.

Компания Microsoft объявила о закрытии стриминговой платформы Mixer 22 июня. Изначально предполагалось, что Mixer будет конкурировать с Twitch и YouTube. Теперь Microsoft будет сотрудничать с Facebook, перенаправляя пользователей с Mixer на Facebook Gaming.