«Убью твоего ребёнка». Геймеры угрожают актрисе, исполнившей роль Эбби в The Last of Us II

Креативный директор компании Naghty Dog Нил Дракманн рассказал об угрозах, которые получает актриса, исполнившая роль в сиквеле The Last of Us Part II. Сначала Дракманн не называл имён, однако теперь девушка призналась в регулярных нападках. Ею оказалась Лаура Байли, исполнившая роль Эбби.



«Стараюсь публиковать здесь исключительно положительные отзывы, но иногда это становится просто ошеломляющим. Заблюрила некоторые слова.



Большое спасибо всем, кто отправляет мне положительные сообщения. Это значит для меня больше, чем могу сказать», — написала Лаура в «Твиттере».



Некоторые из сообщений пользователей, которые опубликовала Байли: «Я убью тебя», «Я найду, где ты живёшь, и устрою резню за то, что ты сделала с… Запомни мои слова», «Я тебя зарежу», «Просто хочу сказать, что ты должна умереть», «Надеюсь, твои родители умрут от рака. А я найду тебя и убью твоего ребёнка, просто ожидай».