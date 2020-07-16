В Dota 2 вышел патч 7.27b. Переработаны Clinkz и Bloodseeker, ослаблена Queen of Pain

Сегодня, 16 июля, в Dota 2 вышел балансный патч 7.27b. Разработчики изменили многих героев и переработали предметы.

Общие изменения



Эти предметы больше не разбираются: Abyssal Blade, Mjollnir, Silver Edge, Solar Crest.

Bloodseeker



Прирост интеллекта увеличен с 18+1,7 до 21+2.0.

Bloodrage переработали. Теперь увеличивает скорость атаки с 50/80/110/140 и урон от заклинаний на 6/12/18/24%. Вытягивает 2,4/2,6/2,8/3% от максимального здоровья в секунду. Срабатывает на себя или на союзного героя (союзникам дает половину бонуса к скорости атаки). Длительность – 8 секунд. Перезарядка – 14/12/10/8. Стоимость – 25/30/35/40 маны. Не убивает. Способность теперь можно использовать, не останавливая передвижение.

Thirst больше не дает бонус к скорости атаки. Thirst теперь дает 6/9/12/15% максимального здоровья за убийство крипов и 12/18/24/30% за убийство героев. Дает половину здоровья, если вы находитесь в радиусе 300 от умирающего крипа или героя.

Талант 10-го уровня улучшен с +5 к броне до +6.

Талант 10-го уровня изменен с +20 к скорости атаки на +30 к скорости атаки Bloodrage.

Талант 15-го уровня улучшен с +60 к урону Blood Rite до +75.

Clinkz



Прирост интеллекта увеличен с 1.7 до 2.2

Анимация атаки ускорена с 0.7 до 0.4

Урон Searing Arrows увеличен с 25/35/45/55 до 30/40/50/60.

Стоимость маны Searing Arrows увеличена с 9/10/11/12 до 12.

Strafe теперь базовая способность. Дает 110/140/170/200 скорости атакии 100% шанс уклонения против дальнобойных противников. Длится 3/4/5/6 секунд. Скорость перезарядки 34/30/26/22. Стоимость маны 40/50/60/70.

Теперь Skeleton Walk дает невидимость и увеличивает скорость передвижения на 15/30/45/60%. Невидимость не спадает при применении навыков. Длится 25/30/35/40 секунд. Скорость перезарядки 20/19/18/17 секунд.

Теперь Burning Army активируется после покупки Aghanim's Scepter. Призывает 5 скелетов в линию длиной 1300. У скелетов 1000 здоровья, но они умирают за два удара и наносят 30% от урона Clinkz. Скорость перезарядки 90, стоимость маны 150.

Теперь Death Pact — ультимейт. Поглощает вражеского или союзного крипа и дает процент от его HP в качестве максимального запаса здоровья и урона. Дает 6/10/14% от текущего запаса здоровья цели в качестве урона и дает 60/80/100% в качестве здоровья. Длится 65. Скорость перезарядки 80/70/60. Стоимость маны 100. Радиус каста 900.

Талант на 10-м уровне изменён с +9 силы на +1.75 регенерации маны;

талант на 10-м уровне теперь даёт возможность призвать 1 Burning Army Skeleton при выходе из Skeleton Walk вместо +7 к ловкости;

талант на 15-м уровне увеличивает урон Searing Arrows на +25 вместо +12;

талант на 15-м уровне изменён с -30с. скорости перезарядки Burning Army до -10с скорости перезарядки Skeleton Walk;

талант на 25-м уровне теперь даёт +125 радиуса атаки вместо +100;

талант на 20-м уровне теперь обнуляет перезарядку Death Pact вместо +325 бонусного здоровья от Death Pact;

талант на 25-м уровне теперь даёт +50/5% к здоровью/урону от поглощенного крипа с помощью Death Pact вместо +3 секунды к скорости атаки от Skeleton Walk.

Queen of Pain



Прирост силы снижен с 2.3 до 2.2.

Стоимость Shadow Strike увеличена со 110 до 110/120/130/140.

Стартовый урон от Shadow Strike снижен с 50/75/100/125 до 30/60/90/120.

Стоимость Sonic Wave увеличена с 250/360/500 до 250/400/550.

Ознакомиться с полным списком изменений можно на сайте игры.