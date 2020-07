Поклонники The Last of Us II занижают рейтинг Ghost of Tsushima на Metacritic

Пользователь Reddit bevta обратил внимание на то, что низкие оценки Ghost of Tsushima на Metacritic ставят поклонники The Last of Us II.

Фото: https://www.reddit.com/user/bevta/

Игроки, оценившие The Last of Us II на 10 баллов, ставят Ghost of Tsushima оценку не выше четырёх и оставляют негативные отзывы:

«Эта игра — ничто по сравнению с The Last of Us II. Ghost of Tsushima — просто самурайский симулятор».

«Скучный сюжет, ужасная японская стилистика. Нулевой стелс по сравнению с The Last of Us II. Не рекомендую».

«Мусор, The Last of Us II выигрывает во всём».

Напомним, The Last of Us II вошла в список самых высокооценённых игр года по версии Metacritic, однако далеко не все геймеры тепло встретили проект Naughty Dog. Сейчас пользовательский рейтинг The Last of Us II составляет 5,5 балла, Ghost of Tsushima — 9,2 балла.