Блогер нашёл баг в Ghost of Tsushima, потратив 12 часов на бой с главным злодеем

Блогер Mighty Noob сообщил, что обнаружил баг в новой игре Ghost of Tsushima. В начале игры предлагается возможность сразиться с главным злодеем Хотун-ханом. По задумке авторов, в неравном бою всегда побеждает злодей, так как короткая полоска здоровья героя Дзина быстро заканчивается.
Но Mighty Noob решил посмотреть, что произойдёт, если Дзин сумеет победить Хотун-хана. Потратив 12 часов, блогер сумел довести полоску здоровья оппонента до нуля. К большому разочарованию игрока злодей так и не погибает. Его полоска здоровья остаётся пустой, ничего не происходит.
«Я действительно разочарован. Ждал чего-то другого, кат-сцену или что-то такое. Но после 12 часов гнева и отчаяния ничего не происходит. На мой взгляд, разработчик упустил шанс, ведь можно было добавить альтернативную концовку. Это было бы круто», — написал Mighty Noob.
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