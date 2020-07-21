В Ghost of Tsushima обнаружили отсылки к другим тайтлам Sony в форме оригами
Пользователи в новой игре Ghost of Tsushima обнаружили любопытную пасхалку. В самом конце игры в доме Дзина они нашли стол с оригами. На столе в виде оригами представлены персонажи, существа или предметы из известных игр студий. Кроме того в виде оригами есть и отсылка к студии Хидео Кодзимы, она — единственная, которая не принадлежит Sony.
Экшен-приключение Ghost of Tsushima было анонсировано в октябре 2017 года, игру разрабатывала Sucker Punch Productions. События Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году: монголы впервые вторгаются в Японию и берут под контроль остров Цусима, убивая и грабя местных жителей. Игроку предстоит управлять самураем Джином Сакаи, который противостоит захватчикам.
Sony выпустила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
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