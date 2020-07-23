Создатели Halo Infinite показали обложку игры

На официальном сайте Halo была опубликована обложка грядущей Halo Infinite.

В отражении на шлеме героя можно увидеть противников, похожих на Изгнанников из Halo Wars 2, а на руке протагониста закреплена крюк-кошка.

Релиз Halo Infinite запланирован на конец года одновременно с Xbox Series X.

Первые кадры игрового процесса Halo Infinite покажут сегодня, 23 июля, на презентации Microsoft. Она станет заменой традиционной конференции на отменённой E3 2020 и будет посвящена проектам от внутренних студий Microsoft, которые будут доступны только на ПК и Xbox Series X. Microsoft покажет геймерам не только первый геймплей Halo Infinite, но и с большой долей вероятности новые проекты от Playground Games и The Initiative.