Создатели Halo Infinite показали обложку игры
На официальном сайте Halo была опубликована обложка грядущей Halo Infinite.
В отражении на шлеме героя можно увидеть противников, похожих на Изгнанников из Halo Wars 2, а на руке протагониста закреплена крюк-кошка.
Релиз Halo Infinite запланирован на конец года одновременно с Xbox Series X.
Первые кадры игрового процесса Halo Infinite покажут сегодня, 23 июля, на презентации Microsoft. Она станет заменой традиционной конференции на отменённой E3 2020 и будет посвящена проектам от внутренних студий Microsoft, которые будут доступны только на ПК и Xbox Series X. Microsoft покажет геймерам не только первый геймплей Halo Infinite, но и с большой долей вероятности новые проекты от Playground Games и The Initiative.
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