Представлен сюжетный геймплей Halo Infinite

На презентации Microsoft по новым играм для Xbox Series X показали сюжетный трейлер игры Halo Infinite.

В ролике сразу 8 минут геймплея в демоверсии. Можно увидеть, как изменилась графика и бои, как работает оружие (например, есть специальный крюк) и с какими противниками предстоит сражаться. Мастер Чиф вернулся!

Halo Infinite – шутер от первого лица, который создаёт компания 343 Industries для Xbox One, Xbox Series X и Microsoft Window. Это флагманский проект Microsoft для консолей нового поколения. Создатели обещают, что на Xbox Series X обновлённая версия Halo будет ощущаться по-настоящему новой игрой.

Создатели Halo Infinite показали обложку игры

Продажа самого Xbox Series X, по слухам, запланирована на декабрь 2020 года. Страница игры уже появилась в магазине Steam.