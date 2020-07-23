Представлен сюжетный геймплей Halo Infinite
На презентации Microsoft по новым играм для Xbox Series X показали сюжетный трейлер игры Halo Infinite.
В ролике сразу 8 минут геймплея в демоверсии. Можно увидеть, как изменилась графика и бои, как работает оружие (например, есть специальный крюк) и с какими противниками предстоит сражаться. Мастер Чиф вернулся!
Halo Infinite – шутер от первого лица, который создаёт компания 343 Industries для Xbox One, Xbox Series X и Microsoft Window. Это флагманский проект Microsoft для консолей нового поколения. Создатели обещают, что на Xbox Series X обновлённая версия Halo будет ощущаться по-настоящему новой игрой.
Создатели Halo Infinite показали обложку игры
Продажа самого Xbox Series X, по слухам, запланирована на декабрь 2020 года. Страница игры уже появилась в магазине Steam.
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