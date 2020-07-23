Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 57
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Представлен сюжетный геймплей Halo Infinite

Представлен сюжетный геймплей Halo Infinite
Киберспорт / Другие игры 0

На презентации Microsoft по новым играм для Xbox Series X показали сюжетный трейлер игры Halo Infinite.

В ролике сразу 8 минут геймплея в демоверсии. Можно увидеть, как изменилась графика и бои, как работает оружие (например, есть специальный крюк) и с какими противниками предстоит сражаться. Мастер Чиф вернулся!

Halo Infinite – шутер от первого лица, который создаёт компания 343 Industries для Xbox One, Xbox Series X и Microsoft Window. Это флагманский проект Microsoft для консолей нового поколения. Создатели обещают, что на Xbox Series X обновлённая версия Halo будет ощущаться по-настоящему новой игрой.

Создатели Halo Infinite показали обложку игры

Продажа самого Xbox Series X, по слухам, запланирована на декабрь 2020 года. Страница игры уже появилась в магазине Steam.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020