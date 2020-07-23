Вышел геймплейный трейлер FIFA 21 с участием Мбаппе, Холанда и Кантона

Издатель Electronic Arts выпустил дебютный трейлер FIFA 21, где показан в том числе геймплей игры. Главным героем видео стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, новый амбассадор игры. Надо отметить, что ролик сделан в «уличной» стилистике, а некоторые элементы графики повторяют детали обложек.

Кроме Мбаппе в создании ролика приняли участие другие молодые звёзды футбола: Жоау Феликс из «Атлетико», Эрлинг Холанд из «Боруссии» и Трент Александр-Арнольд из «Ливерпуля». Единственным «взрослым» футболистом стал бывший капитан «МЮ» Эрик Кантона.

В ролике показан пример общения в мессенджере, возможно, такой функционал появится в FIFA 21, например, в режиме «История».

Напомним, релиз FIFA 21 состоится в октябре 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Затем игра выйдет на консолях нового поколения.